Bursa'da 'gizli operasyon' tuzağıyla 5 milyon 145 bin lira dolandırıcılık — Şüpheli tutuklandı

Bursa'da 'gizli operasyon' tuzağıyla 5 milyon 145 bin lira dolandırıcılık

Nilüfer ilçesinde yaşayan M.K.'yı telefonla arayan bir şüpheli, kendilerini gizli bir operasyonun parçası olarak tanıtarak altın ve dövizlerinin tehlikede olduğunu söyledi.

Şüpheli, M.K.'den banka hesaplarındaki para ve altınları alıp kendisine vermesini istedi ve aradığı numarayı rehberine "Oğlum Hakan" olarak kaydetmesini söyledi.

Paniğe kapılan M.K., banka hesabındaki 22 bin avro, 66 bin dolar, 21 çeyrek altın, 10 tam altın, 1 set, 2 küpe ve 2 yüzük olmak üzere toplam 5 milyon 145 bin lira değerindeki döviz ve ziyneti şüpheliye teslim etti.

Kapüşon ve medikal maske ile yüzünü kapatarak döviz ve altınları alan şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Soruşturma ve gözaltılar

Dolandırıldığını anlayan M.K.'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin Y.K. (35) ve T.İ. (20) olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin kentten ayrıldığını belirleyerek yerlerini tespit etti ve İstanbul'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.İ., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; Y.K. ise serbest bırakıldı.