Bursa'da Hazreti Muhammed Karikatürü Yüzünden Protesto

Bursa'da Tartışmalı Karikatür Protestosu

Bursa'da, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan bir dergiye karşı vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. Bursa Ulu Cami önünde toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak derginin yayınını kınadı.

Grup Basın Açıklaması Yaptı

Topluluğun temsilcisi Abdussamed Kahraman, Orhan Parkı'nda düzenlediği basın açıklamasında, derginin son sayısında yer alan karikatüre ilişkin duydukları rahatsızlığı ifade etti. Kahraman, bu tür yayınların İslam'a karşı bir saygısızlık olarak değerlendirildiğini belirtti.

Kahraman, yaptığı açıklamada, "Milyonlarca Müslümanın kalbinde derin yaralar açan, inanç değerlerini hiçe sayan provokatif eylem ve ağır hakarettir. Peygamber Efendimizin şahsına yönelik herhangi bir görsel tasvir, İslam inancında açık bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir. Bu tür yayınlar, ifade özgürlüğü altında nefretin, ayrıştırmanın, toplumsal huzursuzluğun zeminini oluşturmaktadır," dedi.

Konuşmanın ardından protestocu grup, sloganlar eşliğinde alandan ayrıldı.

Bursa'da vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

Bursa'da vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.