DOLAR
34,37 0,03%
EURO
36,51 0,08%
ALTIN
2.882,9 -0,36%
BITCOIN
3.010.727,07 2,21%

Bursa'da Hırsızlık Olayı: Çalınan Araç Akaryakıt İstasyonunda İtişerek Getirildi

Bursa’da çaldığı otomobili yakıtı bitince akaryakıt istasyonuna iten hırsız yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:57
Bursa'da Hırsızlık Olayı: Çalınan Araç Akaryakıt İstasyonunda İtişerek Getirildi

Bursa'da Hırsızlık Şoku!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çaldığı otomobili yakıtı bitince akaryakıt istasyonu çalışanlarına ittirerek getiren şüpheli tutuklandı. Olay, bir alışveriş merkezinin açık otoparkında gerçekleşti.

Söz konusu otomobil, sürücüsü geri döndüğünde yerinde bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek Alpaslan K. (23) adındaki zanlıyı tespit etti.

Olayın Seyri ve Yakalanma Süreci

Yapılan araştırmalarda, Alpaslan K'nın çaldığı araçla seyir halindeyken yakıtının bittiği belirlendi. Akaryakıt istasyonuna girdikten sonra yanında para olmaması nedeniyle arkadaşını çağırdığı anlaşıldı.

Polis, Alpaslan K'yi saklandığı adresinde gözaltına aldı. Şüpheli, çaldığı aracı arkadaşına verdiğini itiraf etti. Bu sayede çalıntı otomobil bulunarak sahibine teslim edildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıkardı

Olayı aydınlatan güvenlik kamera görüntüleri, Alpaslan K'nın otoparktaki araca yaklaşarak çaldığını ve ardından akaryakıt istasyonuna getirdiği anları kaydetmişti. Bir diğer kamera ise, aracın yakıtı bitince akaryakıt istasyonu çalışanlarının yardımıyla itildiğini ortaya koyuyor.

Alpaslan K, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Arkadaşı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed Açıklaması: Umutlu Olmaya Devam Ediyorum
3
Somaliland'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Halk Sandık Başına Gitti
4
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yerel Yönetimlere Sert Eleştiri
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristlerin Alanlarını Temizlemek Şart
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröre Yer Yok

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir