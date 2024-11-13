Bursa'da Hırsızlık Olayı: Çalınan Araç Akaryakıt İstasyonunda İtişerek Getirildi

Bursa'da Hırsızlık Şoku!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çaldığı otomobili yakıtı bitince akaryakıt istasyonu çalışanlarına ittirerek getiren şüpheli tutuklandı. Olay, bir alışveriş merkezinin açık otoparkında gerçekleşti.

Söz konusu otomobil, sürücüsü geri döndüğünde yerinde bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek Alpaslan K. (23) adındaki zanlıyı tespit etti.

Olayın Seyri ve Yakalanma Süreci

Yapılan araştırmalarda, Alpaslan K'nın çaldığı araçla seyir halindeyken yakıtının bittiği belirlendi. Akaryakıt istasyonuna girdikten sonra yanında para olmaması nedeniyle arkadaşını çağırdığı anlaşıldı.

Polis, Alpaslan K'yi saklandığı adresinde gözaltına aldı. Şüpheli, çaldığı aracı arkadaşına verdiğini itiraf etti. Bu sayede çalıntı otomobil bulunarak sahibine teslim edildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıkardı

Olayı aydınlatan güvenlik kamera görüntüleri, Alpaslan K'nın otoparktaki araca yaklaşarak çaldığını ve ardından akaryakıt istasyonuna getirdiği anları kaydetmişti. Bir diğer kamera ise, aracın yakıtı bitince akaryakıt istasyonu çalışanlarının yardımıyla itildiğini ortaya koyuyor.

Alpaslan K, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Arkadaşı ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.