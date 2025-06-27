DOLAR
39,88 -0,24%
EURO
46,77 0,19%
ALTIN
4.199,11 1,39%
BITCOIN
4.276.233,9 0,49%

Bursa'da Hisse Dolandırıcılığı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da 8 kişilik dolandırıcılık çetesi operasyonunda 4 kişi tutuklandı, çok sayıda dijital delil ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 14:26
Bursa'da Hisse Dolandırıcılığı: 4 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Bursa merkezli gerçekleştirilen hisse alım-satımı vaadiyle dolandırıcılık iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 22 Şubat'ta başvuran bir vatandaş, sosyal medyada gördüğü "Akıllı Hisse Yatırımı" isimli hesap üzerindeki Whatsapp grubuna katıldığını ve burada yer alan yatırım uzmanının yönlendirmeleri doğrultusunda 2 milyon 400 bin lira yatırım yaptığını bildirdi.

Dolandırıcılık Şebekesi İnfilak Etti

Müştekinin, yatırdığı miktarın artışı ile kazancının sürekli yükseldiği izlenimini edindiğini ancak parasını çekememesi üzerine dolandırıldığını fark etmesiyle, polis harekete geçti. Elde edilen bilgilere göre, dolandırıcılıktan elde edilen paraların paravan şirketler ve kuyumcu hesapları aracılığıyla aktarıldığı, ardından kripto ve soğuk cüzdan hesaplarına yönlendirildiği tespit edildi.

Eşzamanlı Operasyon Gerçekleştirildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Asayiş Şube müdürlüğü ekipleri Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir ve Hatay'daki adreslere eşzamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda şüpheliler E.A. (24), E.K. (19), M.D.A. (33), A.M.K. (18), İ.A. (71), F.G. (21), U.Ö. (31) ve F.D. (28) gözaltına alındı.

Silah ve Dijital Delillere El Konuldu

Polisteki işlemlerin ardından Bursa Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, dolandırıcılık şebekesinin İstanbul'daki bir villada faaliyetlerine devam ettiğine dair bilgiler edinilmesi üzerine yapılan aramalarda, silahlar, laptoplar, cep telefonları ve sim kartlar gibi çok sayıda dijital delil ele geçirildi.

Dijital delillerin incelenmesiyle birlikte, şebekenin geçmişteki benzer olaylarının aydınlatılması bekleniyor.

Bursa'da hisse alım-satımı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden...

Bursa'da hisse alım-satımı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, tam otomatik silah, silaha ait 2 şarjör, 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 67 fişek, 9 laptop, 1 tablet, 53 cep telefonu, 102 sim kart ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emine Erdoğan, TÜGVA Yönetim Kurulu ile Önemli Bir Toplantı Gerçekleştirdi
2
Prof. Dr. Fuat Sezgin'in Vizyonu: Bilim Diplomasisi ve Gençlere İlham
3
YÖK Bilim Kafe: 'Evrende Su Arayışı' Söyleşisi Gerçekleşti
4
Hitit Üniversitesinde Mezuniyet Coşkusu
5
Kazakistan'da Geleneksel 'Kımız Festivali' Coşkuyla Kutlandı
6
Ankara'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran