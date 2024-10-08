DOLAR
34,28 -0,09%
EURO
37,68 -0,08%
ALTIN
2.910,8 -0,01%
BITCOIN
2.140.218,07 0,94%

Bursa'da Hukuk Bürosuna Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da bir hukuk bürosuna ateş açtığı iddia edilen bir kişi tutuklandı. Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 11:24
Bursa'da Hukuk Bürosuna Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Hukuk Bürosuna Yapılan Silahlı Saldırı

Bursa'da bir hukuk bürosuna ateş açtığı öne sürülen bir şüpheli, ilgili soruşturmanın ardından tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı medya organlarında yer alan "Bursa'da adliyenin yanındaki hukuk bürosuna silahlı saldırı" başlıklı haberlerle ilgili olarak hemen harekete geçti.

Olayın Gelişimi

5 Ekim'de meydana gelen olay sonrası, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli E.Ş. gözaltına alındı. E.Ş'nin emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Tutuklama Kararı

Adliyeye çıkarılan şüpheli, hakimlik tarafından "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu gelişmelere paralel olarak, Bursa'da hukukun üstünlüğü sağlanması adına ilgili mercilerin gerekli adımları atmaya devam edeceği bildirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçeli'den DEM Parti'ye Milli Birlik Mesajı
2
Türk Devletleri Teşkilatı Üyesi Ülkelerden Türktransplant Sistemi
3
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dubrovnik'teki Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne Katılacak
4
Bahçeli: İsrail'e Karşı Kuvvet Kullanılmalı
5
Ukrayna'nın Odessa Limanına Rus Füze Saldırısı
6
Yargıtay Üyeliğine Atanan Cengiz Doğan İçin Uğurlama Töreni
7
Türk Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı'nda Önemli Mesajlar

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor

Ekim ayında yakıt alanın cebi de dolacak! 240 TL+ 240 TL hesaba trink aktarılacak

Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğalgaz faturası gelene müjde! Zam Yok, Ama...

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi