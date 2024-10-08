Bursa'da Hukuk Bürosuna Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Hukuk Bürosuna Yapılan Silahlı Saldırı

Bursa'da bir hukuk bürosuna ateş açtığı öne sürülen bir şüpheli, ilgili soruşturmanın ardından tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı medya organlarında yer alan "Bursa'da adliyenin yanındaki hukuk bürosuna silahlı saldırı" başlıklı haberlerle ilgili olarak hemen harekete geçti.

Olayın Gelişimi

5 Ekim'de meydana gelen olay sonrası, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli E.Ş. gözaltına alındı. E.Ş'nin emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Tutuklama Kararı

Adliyeye çıkarılan şüpheli, hakimlik tarafından "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.