Bursa’da İlginç Yıkım: 4 Katlı Bina Zeminden Çöktü

Bursa Osmangazi’de 4 katlı eski bina, iş makinesinin zeminden müdahalesiyle yıkıldı; 3. ve 4. katlar asılı kaldı, toz bulutu oluştu, kimse zarar görmedi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:08
Olayın gelişimi

Bursa’nın Osmangazi ilçesi, Sakarya Mahallesi 10. Yavuz Sokak adresinde gerçekleşen olayda, yıkım için gelen iş makinesi beklenmedik bir yöntemle hareket etti. Yeni yapı yapılacağı için yıkılacak olan 4 katlı eski bina, çatısından aşağı doğru yıkılması yerine zeminden başlanarak yerle bir edildi.

Yüklenici firma ve iş makinelerinin sokağa gelmesiyle başlayan çalışmada, bina ilk iki katı sökülürken 3’üncü ve 4’üncü katlar yanındaki binaların arasında asılı kaldı. İş makinesinin 3’üncü kata vurduğu darbeyle geride kalan katlar da aniden çöktü ve sokak yoğun bir toz bulutuyla kaplandı.

Görgü tanıkları ve güvenlik durumu

Olayı izleyen vatandaşlar, böyle bir yıkımı ilk kez gördüklerini belirtti. Çöken yapının çevresindeki araçlar, evler ve zemin büyük oranda tozla kaplanırken, hiç kimseye bir zarar gelmemesi çevredeki herkes için rahatlatıcı oldu.

Yetkililer ve yüklenici firmanın olay sonrası güvenlik önlemlerini ve hasar tespit çalışmalarını başlattığı bildirildi. Sokakta oluşan kirlilik ve enkaz kaldırma çalışmalarıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

Öne çıkan: Osmangazi, Sakarya Mahallesi 10. Yavuz Sokak adresindeki 4 katlı binanın zeminden başlatılan yıkımı sonucu sokakta yoğun toz oluştu; 3. ve 4. katlar kısa süreli asılı kalmasının ardından çöktü, can kaybı yaşanmadı.

