Karabük'te Kiraya Verdiği Dairede Şok: Ev Çöplerle Dolduruldu

Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde kiraya verilen daire, sahibinin çilingir yardımıyla girdiği sırada çöplerle dolu bulunarak kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:37
Karabük'te Kiraya Verdiği Dairede Şok: Ev Çöplerle Dolduruldu

Karabük'te kiraya verilen daire çöplerle dolu bulundu

100. Yıl Mahallesi'nde ev sahibi şaşkına döndü

Karabük'te bir ev sahibi, kiraya verdiği daireye ulaşamayınca durumu araştırdı. Uzun süredir kiracısına ulaşamayan ev sahibi, kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı.

Daireye giren ev sahibi, karşılaştığı manzara karşısında büyük şok yaşadı. Ev her köşesi çöp yığınlarıyla dolu olarak görüntülendi; salonundan yatak odasına, mutfağından banyosuna kadar tüm alanlar kullanılamaz hale gelmişti.

Vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde odaların içinde biriken çöplerin yaşam alanlarını tamamen kapladığı ve hijyen şartlarının tamamen ortadan kalktığı dikkat çekiyor.

KARABÜK'TE BİR EV SAHİBİ, KİRAYA VERDİĞİ DAİRESİNE GİRDİĞİNDE GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ.

KARABÜK’TE BİR EV SAHİBİ, KİRAYA VERDİĞİ DAİRESİNE GİRDİĞİNDE GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞAŞKINA DÖNDÜ.

EVİN HER KÖŞESİNİN ÇÖP YIĞINLARIYLA DOLU OLDUĞUNU GÖREN VATANDAŞ O ANLARI CEP TELEFONU KAMERASIYLA...

