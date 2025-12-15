Manisa'da 168 içimlik uç bonzaiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'da 168 içimlik 'uç bonzai' ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda 168 içimlik sentetik kannabinoid (uç bonzai) ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol, JASAT ve Trafik timleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurarak arama yaptı.

Durdurulan şüphelinin üst aramasında 168 içimlik sentetik kannabinoid (uç bonzai), uyuşturucu hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. (27), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme kararı

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 168 İÇİMLİK SENTETİK KANNABİNOİD (UÇ BONZAİ) ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.