DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,23 -0,14%
ALTIN
5.967,58 -1,18%
BITCOIN
3.828.686,46 -1,14%

Manisa'da 168 içimlik uç bonzaiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Salihli'de jandarma ekiplerinin durdurduğu M.A. (27) üst aramasında 168 içimlik uç bonzai, uyuşturucu hap ve cep telefonu ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:19
Manisa'da 168 içimlik uç bonzaiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'da 168 içimlik 'uç bonzai' ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda 168 içimlik sentetik kannabinoid (uç bonzai) ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol, JASAT ve Trafik timleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurarak arama yaptı.

Durdurulan şüphelinin üst aramasında 168 içimlik sentetik kannabinoid (uç bonzai), uyuşturucu hap ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. (27), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme kararı

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA 168 İÇİMLİK SENTETİK KANNABİNOİD (UÇ BONZAİ) ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

İLGİLİ HABERLER

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
“Modem sustu, ev konuştu” Kahta'da sahnelendi — Dijital bağımlılığa dikkat
3
Naif Karabatak'ın 3. Kitabı Kahvaltı Haberleri Yayımlandı
4
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
5
Bolu'da Gece Yarısı Kavga: Bekçiler Biber Gazıyla Müdahale Etti
6
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
7
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri