BUÜ'de Personel Motivasyonu Ön Planda: ÖİDB Çalışanlarıyla Buluşma

Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimi, üniversitenin gelişimi ve nitelikli eğitim-öğretim hizmeti hedefiyle düzenlediği organizasyonlar kapsamında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) personeliyle bir araya geldi.

Üst yönetimle istişare

Programda BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Genel Sekreter Mehmet Aydemir hazır bulundu. Toplantıda ÖİDB personeliyle devam eden çalışmalar ve öneriler masaya yatırıldı.

Rektör Yılmaz: "ÖİDB üniversitenin yüzüdür"

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "ÖİDB üniversitenin yüzüdür" diyerek öğrenciyle doğrudan iletişim kuran birimlerin önemine işaret etti. Yılmaz, personelin güler yüzlü, çalışkan ve aidiyet duygusuyla hareket etmesinin öğrenci memnuniyeti ve akademik personelin motivasyonuna doğrudan yansıdığını belirtti ve katkılarından dolayı herkese şükranlarını sundu.

Rektör ayrıca üst yönetim olarak idari personelin yükselme imkanlarını liyakate bağlı olarak açık tutma gayretinde olduklarını ve fiziki altyapı imkanlarını sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Alakoç: Çalışmaları taçlandırmak için bir aradayız

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Nurten Alakoç ise personelin her zaman özveriyle ve kurumsal aidiyet duygusuyla çalıştığını belirterek, "Bu organizasyonun sadece onları onore etmek, çalışmalarını ve başarılarını taçlandırmak gayesiyle düzenlendiğini" söyledi. Alakoç, etkinliğe katılarak kendilerini onurlandıran üst yönetime teşekkürlerini iletti.

Kahvaltının ardından ÖİDB Daire Başkanı, şube müdürleri ve tüm ÖİDB personeline emeklerinden dolayı hazırlanan belgeler takdim edildi. Organizasyon, fotoğraf çekimi ile son buldu.

