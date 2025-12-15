DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,23 -0,14%
ALTIN
5.967,58 -1,18%
BITCOIN
3.828.686,46 -1,14%

BUÜ'de Personel Motivasyonu Ön Planda: ÖİDB Çalışanlarıyla Buluşma

BUÜ yönetimi, ÖİDB personeliyle buluştu; çalışan motivasyonu, liyakat ve altyapı destekleri vurgulandı, personele teşekkür belgeleri verildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:10
BUÜ'de Personel Motivasyonu Ön Planda: ÖİDB Çalışanlarıyla Buluşma

BUÜ'de Personel Motivasyonu Ön Planda: ÖİDB Çalışanlarıyla Buluşma

Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimi, üniversitenin gelişimi ve nitelikli eğitim-öğretim hizmeti hedefiyle düzenlediği organizasyonlar kapsamında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) personeliyle bir araya geldi.

Üst yönetimle istişare

Programda BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Genel Sekreter Mehmet Aydemir hazır bulundu. Toplantıda ÖİDB personeliyle devam eden çalışmalar ve öneriler masaya yatırıldı.

Rektör Yılmaz: "ÖİDB üniversitenin yüzüdür"

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "ÖİDB üniversitenin yüzüdür" diyerek öğrenciyle doğrudan iletişim kuran birimlerin önemine işaret etti. Yılmaz, personelin güler yüzlü, çalışkan ve aidiyet duygusuyla hareket etmesinin öğrenci memnuniyeti ve akademik personelin motivasyonuna doğrudan yansıdığını belirtti ve katkılarından dolayı herkese şükranlarını sundu.

Rektör ayrıca üst yönetim olarak idari personelin yükselme imkanlarını liyakate bağlı olarak açık tutma gayretinde olduklarını ve fiziki altyapı imkanlarını sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

Alakoç: Çalışmaları taçlandırmak için bir aradayız

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Nurten Alakoç ise personelin her zaman özveriyle ve kurumsal aidiyet duygusuyla çalıştığını belirterek, "Bu organizasyonun sadece onları onore etmek, çalışmalarını ve başarılarını taçlandırmak gayesiyle düzenlendiğini" söyledi. Alakoç, etkinliğe katılarak kendilerini onurlandıran üst yönetime teşekkürlerini iletti.

Kahvaltının ardından ÖİDB Daire Başkanı, şube müdürleri ve tüm ÖİDB personeline emeklerinden dolayı hazırlanan belgeler takdim edildi. Organizasyon, fotoğraf çekimi ile son buldu.

ÜNİVERSİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÇOK DAHA NİTELİKLİ EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİ VEREBİLMESİ AMACIYLA...

ÜNİVERSİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÇOK DAHA NİTELİKLİ EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİ VEREBİLMESİ AMACIYLA FARKLI ORGANİZASYONLARA İMZA ATAN BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) YÖNETİMİ, SON OLARAK ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONELİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

ÜNİVERSİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÇOK DAHA NİTELİKLİ EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİ VEREBİLMESİ AMACIYLA...

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çatalca'da taş ocağı kazası: 64 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
2
“Modem sustu, ev konuştu” Kahta'da sahnelendi — Dijital bağımlılığa dikkat
3
Naif Karabatak'ın 3. Kitabı Kahvaltı Haberleri Yayımlandı
4
Çorum Alaca'da Motoru Yanan Otomobil İtfaiye Kurtardı
5
Bolu'da Gece Yarısı Kavga: Bekçiler Biber Gazıyla Müdahale Etti
6
Esenyurt’ta Selen Özkula Davası: İlker Sezgün Hakim Karşısına Çıktı
7
Van YYÜ'de 'Fanatizmin Kitle Hareketlerine ve Toplumsal Değişime Etkisi' Konferansı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri