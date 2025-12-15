Karabük'te Kartpostallık Kar Manzaraları Dronla Görüntülendi
Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla ormanlık alanlar beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan kar, kent merkezine uzak yüksek rakımlı bölgelerde yoğun etkisini gösterdi.
Ahmetusta Geçidi'nde Beyaz Örtü
Karabük-Bartın kara yolu üzerindeki bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde ağaçlar karla kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Dronla Kaydedilen Doğal Güzellikler
Kar yağışının etkili olduğu ormanlık alanlardaki doğal güzellikler havadan dron ile görüntülendi. Karla kaplanan ağaçlar ve geniş beyaz örtü, seyirlik manzaralar sundu.
