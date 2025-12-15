DOLAR
Karabük'te Kartpostallık Kar Manzaraları Dronla Görüntülendi

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili kar yağışıyla ormanlar beyaza büründü; kartpostallık manzaralar dronla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 14:07
Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla ormanlık alanlar beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan kar, kent merkezine uzak yüksek rakımlı bölgelerde yoğun etkisini gösterdi.

Ahmetusta Geçidi'nde Beyaz Örtü

Karabük-Bartın kara yolu üzerindeki bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde ağaçlar karla kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dronla Kaydedilen Doğal Güzellikler

Kar yağışının etkili olduğu ormanlık alanlardaki doğal güzellikler havadan dron ile görüntülendi. Karla kaplanan ağaçlar ve geniş beyaz örtü, seyirlik manzaralar sundu.

