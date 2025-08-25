Bursa'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Olayın Detayları

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti. Olay, Camiikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi'ndeki cami inşaatında meydana geldi.

İnşaatta çalışan Suriye uyruklu El Musa Almatayer (31), dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten düşüp ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Almatayer, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.