DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,86 0,96%
ALTIN
4.446,84 -0,34%
BITCOIN
4.606.045,01 0,25%

Bursa'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde cami inşaatında çalışan Suriye uyruklu El Musa Almatayer (31), 10 metreden düşerek ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 18:21
Bursa'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Olayın Detayları

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti. Olay, Camiikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi'ndeki cami inşaatında meydana geldi.

İnşaatta çalışan Suriye uyruklu El Musa Almatayer (31), dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten düşüp ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Almatayer, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye...

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamburg Limanı'nda Depo Yangını: A1 Otoyolu Trafiğe Kapatıldı
2
Adana'da düğünde silahlı kavga: 1 kişi öldü
3
Al Jazeera: Gazze'de 5 Gazeteci Öldü — Uluslararası Baskı ve Acil Eylem Çağrısı
4
Barzani: Bağdat Başkentimiz, IKBY Irak'ın Parçası
5
Bakan Göktaş Rize'de 63 Yıllık Kanbur Çiftini Ziyaret Etti
6
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
7
Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: Nasır Hastanesi Saldırısı

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan