Bursa'da İzinsiz Kazı Operasyonu: 9 Kişi Suçüstü Yakalandı

Bursa Kestel'de Kayacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapan 9 kişi, İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonuyla suçüstü yakalandı; patlayıcı ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 15:29
Olay ve operasyon detayları

Bursa'nın Kestel ilçesindeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayacık Mahallesi'nde belirlenen bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında ekipler, 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazı alanında yapılan incelemede 6 fünye takılı el yapımı patlayıcı madde düzeneği, jeneratör, hava kompresörü, çeşitli kazı malzemeleri ile birlikte ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

