Bursa'da İzinsiz Kazı Operasyonu: 9 Kişi Suçüstü Yakalandı

Olay ve operasyon detayları

Bursa'nın Kestel ilçesindeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayacık Mahallesi'nde belirlenen bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında ekipler, 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Kazı alanında yapılan incelemede 6 fünye takılı el yapımı patlayıcı madde düzeneği, jeneratör, hava kompresörü, çeşitli kazı malzemeleri ile birlikte ruhsatsız tabanca, şarjör ve 7 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.

