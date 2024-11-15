Bursa'da Kaçak Silah İmalatı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Kaçak Silah İmalatı İddiasıyla Tutuklama

Bursa'da, kaçak silah imalatı ve satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli, ardından tutuklandı. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu konuda yürütülen çalışmalar neticesinde Hocahasan Mahallesi'ndeki bir evi takibe aldı.

Baskın ve Ele Geçirilen Malzemeler

İstihbari çalışmalardan sonra, polis ekipleri belirtilen adrese baskın düzenleyerek şüpheli H.N.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, çeşitli çap ve markalarda 8 tabanca, bir pompalı tüfek, silah gövdeleri, çok sayıda şarjör ve fişek gibi malzemelerin yanı sıra, tabanca imalatında kullanılan matkap, matkap uçları, mengene, taşlama kesme makinesi ve silah imalatı ile ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Yasal Süreç ve Tutuklama

Gözaltına alınan H.N.'nin ifadesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde alındı. Ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı, tutuklandı.

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