Bursa'da Kaçakçılık Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu Gerçekleştirildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan Operasyonun Detayları

Operasyon, kaçak sigara üretiminin yapıldığı tespit edilen 3 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlendi. Gözaltına alınan şüpheliler; V.A. (43), A.A. (43), E.O. (54) ve M.T. (52) olarak belirlendi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda, toplamda 80 bin tütün basılı sigara, 301 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 173 kilogram kıyılmış tütün, 47 bin 400 boş sigara kutusu, 4 bin 800 sigara filtresi, 10 elektronik sigara basma makinesi, 4 kompresör ve 2 hava makinesi ele geçirildi.

Adli Süreç

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe, V.A, E.O. ve M.T. tutuklanırken, A.A. serbest bırakıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 80 bin tütün basılı sigara, 301 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 173 kilogram kıyılmış tütün, 47 bin 400 boş sigara kutusu, 4 bin 800 sigara filtresi, 10 elektronik sigara basma makinesi, 4 kompresör ile 2 hava makinesi ele geçirildi.