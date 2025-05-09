Bursa'da Kadın Şeflerden Unutulmaz Konser

Bursa'da Kadın Şefler Konser Verdi

Bursa Hoş Sada Kültür ve Sanat Derneği, Bursalı kadın şefleri onurlandırmak amacıyla "Bursalı Kadın Şefler Söylüyor" konseri düzenledi. Etkinlik, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konsere, Bursalı müzikseverlerden yoğun ilgi gösterildi. Arzu Erhan, Aysel Gürel, Bahar Güldüren, Emine Gülen, Gülsüm Aydoğdu, Nergis Dinç Yavuz, Rüya Şan Gündiler, Samiye Berkmen, Süveyda Çolakoğlu ve Şadiye Şendil gibi önemli isimlerin performansları, sanatseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Konser boyunca şef solistler, Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerinden oluşan geniş bir repertuvarı seslendirdi. Gece boyunca ortaya konan yüksek performans, katılımcılardan tam not aldı.

Etkinliğin sonunda solistler, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Bu özel gece, Bursa'nın kültürel zenginliğine bir katkı daha sağladı.

Bursa Hoş Sada Kültür ve Sanat Derneği tarafından Bursalı kadın şefleri onurlandırmak amacıyla "Bursalı Kadın Şefler Söylüyor" konseri düzenlendi.

Bursa Hoş Sada Kültür ve Sanat Derneği tarafından Bursalı kadın şefleri onurlandırmak amacıyla "Bursalı Kadın Şefler Söylüyor" konseri düzenlendi.