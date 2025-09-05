DOLAR
Bursa'da Karavandan Kamyona Sıçrayan Yangın Söndürüldü

Bursa Osmangazi'de karavanda başlayan yangın, çevredeki 2 karavan ve bir kamyona sıçradı; itfaiye ekipleri yangını söndürdü, karavanlar kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 20:54
Bursa'da Karavandan Kamyona Sıçrayan Yangın Söndürüldü

Bursa'da karavandan kamyona sıçrayan yangın söndürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir karavanda başlayan yangın, kısa sürede çevredeki araçlara sıçradı. Olay itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay yeri ve yangının yayılması

Küçükbalıklı Mahallesi Ordulu Sokak'ta park halindeki karavanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler hızla yayılıp park halindeki diğer 2 karavana ve bir kamyona sıçradı.

Müdahale ve hasar

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü; söz konusu karavanlar kullanılamaz hale geldi.

