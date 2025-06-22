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Bursa'da Kaybolan İki Kuzen İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaybolan iki kuzen için arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, İznik Gölü çevresinde yoğunlaşmış durumda.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 17:28
Bursa'da Kaybolan İki Kuzen İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Bursa'da Kaybolan İki Kuzen İçin Arama Çalışmaları

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaybolan iki kuzen için kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

B.Y. (9) ve Y.Ç. (8), aileleriyle birlikte İznik Gölü Orhangazi Sahili'ne piknik yapmaya gitti. Ancak bir süre sonra çocuklar gözden kayboldu.

Ailelerin kaygılanması üzerine, çocukların terliklerinin sahilde bulunması dikkat çekti. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kuzenlerin bulunması için çevredeki çamlık alanda ve gölde yoğun bir şekilde arama çalışmaları sürdürüyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaybolan iki kuzenin bulunması için ekiplerce çalışma...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaybolan iki kuzenin bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaybolan iki kuzenin bulunması için ekiplerce çalışma...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaybolan iki kuzenin bulunması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

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