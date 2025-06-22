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Bursa'da Kaybolan İki Kuzenin Cesetleri İznik Gölü'nde Bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaybolan iki kuzenin cesetleri İznik Gölü'nde bulundu. Aileleri büyük bir acı içinde.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 19:15
Bursa'da Kaybolan İki Kuzenin Cesetleri İznik Gölü'nde Bulundu

Bursa'da Kaybolan Çocukların Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 9 yaşındaki A.B.Y. ve 8 yaşındaki Y.Ç. isimli iki kuzen, İznik Gölü Orhangazi Sahili'nde aileleriyle birlikte piknik yaparken kayboldu.

Çocukların terliklerinin sahilde bulunmasının ardından aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan dalgıç polisler, göl ve kıyısında arama çalışmalarına başladı. Uzun süren ve titiz bir arama neticesinde, kaybolan çocukların cansız bedenleri göldeki su toplama kanalında bulundu.

Suyun içinden çıkarılan cesetler, gerekli incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu trajik olay, ailelerinde ve çevrede büyük bir üzüntü yarattı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaybolan iki kuzeninin cansız bedeni, İznik Gölü'nde bulundu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaybolan iki kuzeninin cansız bedeni, İznik Gölü'nde bulundu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaybolan iki kuzeninin cansız bedeni, İznik Gölü'nde bulundu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaybolan iki kuzeninin cansız bedeni, İznik Gölü'nde bulundu.

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