Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bursa'da Kazara Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'da kuzeni tarafından kazara vurulan genç, hastanede hayatını kaybetti. Zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:57
Bursa'da Kazara Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'da Trajik Olay: Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Saadet Mahallesi'nde meydana gelen üzücü bir olayda, amcasının oğlunun kurcaladığı silahın kazara ateş alması sonucu 19 yaşındaki İsa A. ağır şekilde yaralandı. Bu olayda, 26 yaşındaki kuzeni M.A., ruhsatsız tabancayı yanlışlıkla ateşlemesiyle İsa A'nın boğazından vurulmasına neden oldu.

Olayın Detayları

Genç, ailesinin yaşadığı apartmanda, elindeki tabancanın tetiğine basarak kazara ateş etti. M.A.'nın elinden çıkan kurşun, İsa A'nın boğazına isabet etti. Ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsa A, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adalet Süreci

Olayın ardından Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan soruşturmanın ardından 19 yaşındaki zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın detayları ve sebebi üzerine incelemeler devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız