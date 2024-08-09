Bursa'da Kazara Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'da Trajik Olay: Genç Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Saadet Mahallesi'nde meydana gelen üzücü bir olayda, amcasının oğlunun kurcaladığı silahın kazara ateş alması sonucu 19 yaşındaki İsa A. ağır şekilde yaralandı. Bu olayda, 26 yaşındaki kuzeni M.A., ruhsatsız tabancayı yanlışlıkla ateşlemesiyle İsa A'nın boğazından vurulmasına neden oldu.

Olayın Detayları

Genç, ailesinin yaşadığı apartmanda, elindeki tabancanın tetiğine basarak kazara ateş etti. M.A.'nın elinden çıkan kurşun, İsa A'nın boğazına isabet etti. Ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsa A, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adalet Süreci

Olayın ardından Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.A.'yı gözaltına aldı. Yapılan soruşturmanın ardından 19 yaşındaki zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayın detayları ve sebebi üzerine incelemeler devam ediyor.