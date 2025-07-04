Bursa'da 'Kerbela' Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Bursa'da 'Kerbela' Tiyatro Oyunu Büyük Beğeni Topladı

Bursa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde, 'Kerbela' adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Oyun, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yönetmen Ve Konu

Ayşe Emel Mesçi'nin yönetmenliğini üstlendiği bu etkileyici oyun, Ali Berktay tarafından kaleme alındı. 'Kerbela', İslamiyet'in kuruluşundaki demokratik unsurların ortadan kaldırılışını, hilafetin saltanatlaşarak geleneksel devlet yapısına dönüşmesini ve din kisvesi altında çıkarların öne çıkmasına karşı duyulan tepki ile direnişi konu ediniyor.

Performans ve Tepkiler

Yaklaşık 2 saat süren oyunun derin konusu ve karakter performansları, Bursalı sanatseverlerden tam not aldı. Gecenin sonunda, tiyatroseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı ve izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Bursa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde "Kerbela" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Bursa'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde "Kerbela" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.