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Bursa'da Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği Konseri Rüzgarı

Bursa'da düzenlenen 'Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği' konseri, müzikseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 04:51
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 04:51
Bursa'da Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği Konseri Rüzgarı

Bursa'da Unutulmaz Bir Konser: Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği

Bursa Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen 'Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği' konseri, Bursalı müzikseverlerin büyük ilgisini topladı. Konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve etkinliğin şefliğini Osman Çiçek üstlendi.

Etkinlikte, sunuculuğunu İnci Cankurt'un yaptığı sahnede, derneğin korist ve solistleri Türk Sanat Müziğinin sevilen eserlerini seslendirdi. Gecede konserin en dikkat çeken parçaları arasında 'Elbet Bir Gün Buluşacağız', 'Fikrimin İnce Gülü', 'Ne Çıkar Bahtımıza' ve 'Yar Saçların Lüle Lüle' gibi klasikleşmiş eserler yer aldı.

Konser sonunda koro, şef ve solistler izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Sanatseverler, duygusal anların yaşandığı geceye hayran kaldı.

Bursa Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen "Kırım Şarkıları ve...

Bursa Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen "Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği" konserine Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Bursa Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen "Kırım Şarkıları ve...

Bursa Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen "Kırım Şarkıları ve Türk Sanat Müziği" konserine Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

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