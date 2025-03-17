Bursa'da Kooperatif Başkanı ve Oğlu Zimmet İddiasıyla Tutuklandı

Mudanya'da teknelerin bağlama ücreti adıyla zimmetlerine para geçiren kooperatif başkanı ve oğlu tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 19:49
Bursa'da Kooperatif Başkanı ve Oğlu Zimmet İddiasıyla Tutuklandı

Bursa'da Tutuklamalar: Zimmet İddiasıyla Operasyon

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Kumyaka Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı R.B. ve oğlu A.B., teknelerin bağlama ücreti adı altında topladıkları paraları zimmetlerine geçirdikleri ve bu gelirleri akladıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarma Tarafından Düzenlenen Operasyon

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nın 3 aylık teknik takibi sonrasında yapılan operasyonda, 67 yaşındaki R.B. ve 41 yaşındaki oğlu A.B.'nin adreslerine baskın düzenlendi. Operasyon sonucunda, her iki şahıs da gözaltına alındı.

El Koyulan Belgeler ve Malzemeler

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, bir miktar döviz ve altın ele geçirildi. Bu gelişme, kooperatifin finansal işlemlerindeki usulsüzlük iddialarını daha da güçlendirdi.

Mahkeme Süreci

Gözaltına alınan R.B. ve A.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şimdi, kooperatifin mali faaliyetleri ve şüphelilerin suçlamaları üzerine yürütülecek soruşturma merakla bekleniyor.

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