Bursa'da Kundaklama Olayı: Baba ve Oğlu Tutuklandı

Bursa'da Kundaklama Skandalı: Baba Süreç İçinde Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hüseyin G. adlı bir şahsın yanıcı maddeyle bir binayı kundaklaması büyük bir paniğe yol açtı. İddialara göre, Selçuk Mahallesi'nde önceki gün gerçekleşen olayda, zanlı, iki çocuğunun bulunduğu evde boğazına bıçak dayayarak intihar tehdidinde bulundu.

Olayın Seyri ve Gelişmeler

Orhaniye Mahallesi'nde meydana gelen kundaklama sonrası, Hüseyin G'nin Alibeyköy Mahallesi'ndeki evinde boğazına bıçak dayadığı belirtilirken, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale etti. 24 saat süren ikna çabaları sonucunda, zanlının babası ve bir oğlu evden çıkarken, Hüseyin G. teslim oldu.

Yardımcı Oğul Güvence Altında

Hüseyin G'nin 16 yaşındaki oğlu E.G. ise, babasına yardım ettiği tespit edilmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Oğlu sosyal hizmetler müdürlüğüne teslim edilirken, Hüseyin G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şüphelinin Açıklamaları

Hüseyin G'nin ifadelerinde, "Benim sevgilimi saklıyorlardı. Eşyalarımı sokağa attılar. Ben de bir anlık sinirle evi yaktım, levyeyle camlarını kırdım." demesi dikkat çekti. Bu açıklama, olayın ardındaki psikolojik faktörleri gözler önüne serdi.