Bursa'da Kuvvetli Fırtına Otobüs Durağı ve Atık Toplama Kabinini Devirdi

Bursa'da gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli fırtına, şehirde önemli hasarlara yol açtı. Fırtınanın hızı zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaştı.

Fırtına sırasında, Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir belediye otobüsü durağı yan yatarak zarar gördü. Ayrıca, Namazgah Mahallesi'ndeki atık toplama kabini bir taksinin üzerine devrildi.

Şiddetli rüzgar, bazı evlerin cam balkonlarının kırılmasına ve sokağa düşmesine neden oldu. Bunun yanı sıra, devrilen çöp konteynerleri, reklam panoları ve tabelalar da fırtınanın etkisiyle hasar gördü.

Çeşitli bölgelerde devrilen ya da dalları kırılan ağaçlar ise, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek temizlendi. Bursa'da yaşanan bu olaylar, şehirdeki vatandaşlar arasında büyük bir endişeye yol açtı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.