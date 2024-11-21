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Bursa'da Kuvvetli Lodos, İnşaat Iskelesini Devrip Otomobile Zarar Verdi

Bursa'da etkili lodos nedeniyle devrilen inşaat iskelesi, bir otomobile zarar verdi. Olayın detayları ve güvenlik önlemleri haberde.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 01:47
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 01:47
Bursa'da Kuvvetli Lodos, İnşaat Iskelesini Devrip Otomobile Zarar Verdi

Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos, kentteki bir inşaat alanının iskelesinin devrilmesine neden oldu. Olay, akşam saatlerinde gerçekleşti ve yoğun rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesi'nde bulunan bir inşaatın dış cephesinde yer alan iskele, lodosun etkisiyle yol üzerine devrildi. Devrilen iskelenin altında kalmış bir park halindeki otomobil ciddi şekilde hasar gördü.

Olay sonrasında, bölgeye sevk edilen polis ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak çevredeki vatandaşları uyardı.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşabilecek başka kazalara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Sürekli değişen hava koşulları nedeniyle sakıncalı alanlardan uzak durulması öneriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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