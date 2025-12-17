DOLAR
Eskişehir’de elektrikli bisiklet otomobile yandan çarptı: Sürücü ağır yaralı

Eskişehir’de elektrikli bisikletin otomobile yandan çarpması sonucu B.A. (51) ağır yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:46
Eskişehir’de meydana gelen kazada, bir elektrikli bisikletin otomobile yandan çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. Olay, saat 12.00 sıralarında gerçekleşti.

Kaza nasıl oldu?

Edinilen bilgilere göre, B.A. (51) idaresindeki elektrikli bisiklet, Taşköprü Caddesi üzerinden Atatürk Caddesine çıktı. Eskişehir Tren İstasyonu istikametine dönmek için doğrudan karşıya geçmeye çalışan sürücü, elektrikli bisikletiyle 26 ABE 962 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bisikletten düşen ve kasksız olduğu belirtilen yaşlı adam başını yere vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı şahıs, ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi devam eden şahsın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı, bölgede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde elektrikli bisikletin otomobile yandan çarpma anı, çarpışma sesini duyan bir kadının şok içinde ellerini yüzüne koyması ve çevredeki vatandaşların yerdeki yaralının yardımına koşması yer alıyor.

Kamu güvenliği ve trafik kurallarına uyulmasının önemini hatırlatan olayda, yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

