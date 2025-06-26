Bursa'da Lokantada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Yangın Korkuttu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan Karaağaç Mahallesi'nde bir lokantada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 3 iş yeri ve bir binaya sıçradı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın Söndürüldü, Tahliyeler Başarıyla Yapıldı

Yangın çıktığı esnada binada bulunan vatandaşlar, polis tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki iş yerlerinde ve binada ciddi maddi hasar meydana geldi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lokantada başlayıp bitişiğindeki 3 işletme ile binaya sıçraya yangın söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lokantada başlayıp bitişiğindeki 3 işletme ile binaya sıçraya yangın söndürüldü.