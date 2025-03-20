Bursa'da Market Patlaması Sonrası Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa Osmangazi'deki zincir markette patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:05
Bursa'da Market Patlaması Sonrası Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Zincir Markette Patlama ve Yangın Olayı

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Barbaros Mahallesi'ndeki bir zincir markette yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Olay, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Patlama sonrası market içindeki çalışanlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına hızlı bir şekilde müdahale eden ekipler, olay yerindeki durumu kontrol altına aldı.

Olay sonrası meydana gelen hasarın boyutu ve patlamanın nedeni hakkında araştırmalar devam ediyor. Bursa'daki bu tehlikeli olay, vatandaşlar arasında büyük kaygıya neden oldu.

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