Bursa'da Merada Çıkan Yangın, Ormanlık Alana Sıçramadan Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Gündüzlü Mahallesi'nde merada çıkan bir yangın, ormanlık alana sıçramadan itfaiye ve orman işletme ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine sevk edilen İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangının büyümesini önleyerek, olası bir faciayı engelledi.

Yetkililer, yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde merada çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde merada çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.