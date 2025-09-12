Bursa'da metro alt geçidine giren hafif ticari araç sürücüyü yaraladı

Bursa Osmangazi'de lastiği patlayan 34 MHH 533 plakalı hafif ticari araç, Bağlarbaşı Esentepe Metro İstasyonu alt geçidinin merdivenlerine girerek sürücüyü yaraladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 13:25
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada, Yunus Ö. idaresindeki 34 MHH 533 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti?

Sürücünün kontrolündeki araç, Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde Mudanya istikametine seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu yön hâkimiyetini kaybetti. Araç, Bağlarbaşı Esentepe Metro İstasyonu alt geçidinin merdivenlerine girerek sıkıştı.

Müdahale ve nakil

Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından aracın içinden çıkarılan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince alınarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Merdivenlere sıkışan aracın bulunduğu yerden kaldırılması için vinç yardımı beklendiği bildirildi.

