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Bursa'da Mobilya Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında bacağına ahşap parçası isabet eden işçi, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:00
Bursa'da Mobilya Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Mobilya Fabrikasında İş Kazası Sonucu Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Mahmudiye Mahallesi 31. Mobilya Sokağı'ndaki bir mobilya fabrikasında meydana gelen üzücü bir iş kazasında, Mahmut Harbi (60) hayatını kaybetti.

Olay, Harbi'nin çalıştığı makinadan kopan bir ahşap parçasının bacağına isabet etmesi sonucunda gerçekleşti. Mesai arkadaşları, ağrı içinde kalakalan Harbi'ye yardım etmek için 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Ahşabın bacağına saplanması nedeniyle Harbi'nin atardamarlarını parçalandı ve ciddi bir kanama yaşadı.

Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, yaralı işçiyi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahmut Harbi kurtarılamadı.

İş kazasının nedenleri soruşturulurken, olay mobilya sektöründe iş güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasındaki iş kazasında bir işçi hayatını...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasındaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasındaki iş kazasında bir işçi hayatını...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasındaki iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

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