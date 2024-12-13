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Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Asansör Boşluğuna Düşen İşletme Sahibi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde asansör boşluğuna düşen 50 yaşındaki işletme sahibi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 22:25
Bursa'da Mobilya İmalathanesinde Asansör Boşluğuna Düşen İşletme Sahibi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, mobilya imalathanesinin sahibi Cengiz S. (50), yaklaşık 8 metre yüksekten asansör boşluğuna düşerek yaralandı.

Mesudiye Mahallesi 1. Güzel Sokak'taki imalathanede meydana gelen kaza sonrasında, Cengiz S. beton zemine çakıldı. Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla düşme noktasından çıkarılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen işletme sahibi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılıp sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen işletme sahibi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılıp sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

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