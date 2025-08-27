Bursa'da motosiklet devrildi: 2 kişi ağır yaralandı

Bursa'da motosiklet devrildi: 2 ağır yaralı

Kaza detayları ve müdahale

Bursa'nın Duaçınarı Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana gelen kazada, 16 BPZ 219 plakalı motosikleti kullanan B.G., sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü B.G. ile motosiklette bulunan T.H. ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından motosiklet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.