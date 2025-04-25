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Bursa'da Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: Sürücü Ağır Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet kamyonetle çarpıştı, sürücü ağır yaralı. Hayati tehlikesi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 18:36
Bursa'da Motosiklet-Kamyonet Çarpışması: Sürücü Ağır Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen korkunç bir kaza, motosiklet sürücüsünün ağır yaralanmasına yol açtı. Kemalpaşa Mahallesi'nde, Sülün Sokak ile Ilıca Sokak kesişiminde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü, kritik bir durumla karşı karşıya kaldı.

Olayda, Kerem O. (47) yönetimindeki 34 FOT 546 plakalı kamyonet, seyir halindeki Veysel U. (30) yönetimindeki 16 AUP 230 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü, metrelerce savrulup başından ağır yaralanarak yere düştü.

Kazayı gören çevredekiler, hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından, kazanın yaşandığı yere hızla sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı motosiklet sürücüsünü alarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yapılan müdahalenin ardından, Veysel U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

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