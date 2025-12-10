DOLAR
Bursa'da motosikletli ölümden döndü — kaza kamerada

Bursa-Ankara yolu'nda motosiklet sürücüsü, öndeki aracın ani yavaşlamasıyla manevra yapıp düştü; sürücü ufak sıyrıklarla kurtuldu, kaza kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 10:36
Kaza anı ve müdahale

Bursa-Ankara yolu üzerinde seyir hâlindeki bir motosiklet sürücüsü, önündeki aracın ani yavaşlaması nedeniyle çarpışmayı önlemek amacıyla manevra yaptı. Bu sırada kontrolünü kaybeden sürücü, yoğun araç trafiğinin bulunduğu cadde üzerinde yere düştü.

Kazayı fark eden çevredeki sürücüler hızla yaralıya yardım etti. Şans eseri sürücü yalnızca ufak sıyrıklarla kazayı atlattı.

Olay anı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşananlar, bir kez daha takip mesafesinin önemini gözler önüne serdi.

