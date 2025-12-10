Bursa'da motosikletli ölümden döndü — kaza kamerada

Kaza anı ve müdahale

Bursa-Ankara yolu üzerinde seyir hâlindeki bir motosiklet sürücüsü, önündeki aracın ani yavaşlaması nedeniyle çarpışmayı önlemek amacıyla manevra yaptı. Bu sırada kontrolünü kaybeden sürücü, yoğun araç trafiğinin bulunduğu cadde üzerinde yere düştü.

Kazayı fark eden çevredeki sürücüler hızla yaralıya yardım etti. Şans eseri sürücü yalnızca ufak sıyrıklarla kazayı atlattı.

Olay anı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşananlar, bir kez daha takip mesafesinin önemini gözler önüne serdi.

