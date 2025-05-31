Bursa'da Öğrenciler ve Veliler Çadır Kampı ile Eğlendi

Bursa'da Geleneksel Çadır Kampı Etkinliği

Bursa'da, BTSO Sait Ete İlkokulu yönetimince düzenlenen "çadır kampı" etkinliği, öğrenci ve velilerin büyük ilgisini çekti. Her yıl geleneksel hale getirilen bu etkinliğin bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan 600 öğrenci ve velileri, okul bahçesine çadır kurarak karavanlarını uygun alanlara yerleştirdi. Katılımcılar, düzenlenen çeşitli bilim etkinlikleri ve mini konserler ile keyifli anlar yaşadı. Okul bahçesine kurulan teleskoplarla gökyüzünü inceleyen öğrenciler, geceyi çadır ve karavanlarında geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Okul Müdürü Ergül Akpınar'dan Açıklamalar

BTSO Sait Ete İlkokulu Müdürü Ergül Akpınar, etkinliğin geleneksel hale geldiğini belirterek, ilginin her geçen yıl arttığını ifade etti. Akpınar, "Toplam 600 öğrenci, 155 çadır ve 16 karavan etkinliğe katılıyor. Velilerimiz önce çadırlarını kuruyorlar, ardından bilim gösterileri ile deneyler yapılıyor. Sonrasında konser veriliyor. Gece de teleskoplarla uzay gözlemi yapma fırsatı buluyorlar. Amacımız, çocukların ve velilerin okul bahçesinde unutulmaz bir gece geçirmelerini sağlamak" diye konuştu.

Velilerden Pozitif Geri Dönüş

Etkinliğe katılan velilerden Sabri Çakar, düzenlenen etkinliklerin çocukların sosyal ve duygusal gelişimine katkı sağladığını belirtti. Çakar, "Burada konserler, bilim etkinlikleri, gökyüzü gösterileri gibi birçok etkinlik yapılmakta. Çocuklarımızın sosyal ve psikolojik gelişimini destekliyor. Keyifli bir süreç, gerçekten heyecanlıyız," ifadelerini kullandı.

Bursa'da, BTSO Sait Ete İlkokulu yönetimince düzenlenen "çadır kampı" etkinliği, öğrenci ve velilerce ilgi gördü. Etkinliğe velileriyle katılan 600 öğrenci, çeşitli bilim etkinlikleri ve mini konserle eğlendi.

Bursa'da, BTSO Sait Ete İlkokulu yönetimince düzenlenen "çadır kampı" etkinliği, öğrenci ve velilerce ilgi gördü. Etkinliğe velileriyle katılan 600 öğrenci, çeşitli bilim etkinlikleri ve mini konserle eğlendi.