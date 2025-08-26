DOLAR
41,03 -0,08%
EURO
47,82 -0,3%
ALTIN
4.462,62 -0,64%
BITCOIN
4.503.297,14 -0,08%

Bursa'da Operasyon: 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bursa'da düzenlenen operasyonda, 34 plakalı araçla İzmir'den İstanbul'a götürülmek istenirken 3 düzensiz göçmen yakalandı; araç 60 gün trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 20:03
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 20:03
Bursa'da Operasyon: 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bursa'da 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Operasyon ve Gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 plakalı bir araç ile İzmir'den İstanbul'a düzensiz göçmenlerin ücret karşılığında taşınacağı yönünde bilgi aldı ve operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında araç, İstanbul Otobanı, Bursa Batı gişeleri mevkiinde durduruldu.

Araçtaki yabancı uyruklu sürücü M.W. ile kimliksiz ve yasal kalış hakkı bulunmayan 2 düzensiz göçmen ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre düzensiz göçmenler, İzmir'den İstanbul'a gitmek için sürücüyle 9 bin lira karşılığında anlaştı.

Olayda kullanılan aracın 60 gün trafikten men edildiği ve sürücünün adli makamlara sevk edileceğinin bildirildiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
2
Kenya'da Boni Ormanı Operasyonu: Eş-Şebab'ın 5 Üyesi Öldürüldü
3
Ukrayna, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda 'Ukrayna-Benelüks formatı'nı başlattı
4
Antalyaspor Dario Saric’i 2+1 Yıllık Sözleşmeyle Transfer Etti
5
Hakan Fidan Dublin'de Senatör Alison Comyn ile Görüştü
6
İsrail ordusu: Nasır Hastanesi saldırısı 'kamerayı vurmak' için yapıldı — 5 gazeteci öldü
7
Bursa'da Operasyon: 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025