Bursa'da Operasyon: 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bursa'da 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Operasyon ve Gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 plakalı bir araç ile İzmir'den İstanbul'a düzensiz göçmenlerin ücret karşılığında taşınacağı yönünde bilgi aldı ve operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında araç, İstanbul Otobanı, Bursa Batı gişeleri mevkiinde durduruldu.

Araçtaki yabancı uyruklu sürücü M.W. ile kimliksiz ve yasal kalış hakkı bulunmayan 2 düzensiz göçmen ifadeleri alındıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre düzensiz göçmenler, İzmir'den İstanbul'a gitmek için sürücüyle 9 bin lira karşılığında anlaştı.

Olayda kullanılan aracın 60 gün trafikten men edildiği ve sürücünün adli makamlara sevk edileceğinin bildirildiği kaydedildi.