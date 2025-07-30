Bursa'da Orman Yangını: Karenin Sakinleri Felaketi Unutamıyor

Bursa'da Yangın Sonrası Korku Dolu Anlar

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasında 26 Temmuz'da meydana gelen ve dün kontrol altına alınan orman yangını, çevresindeki ormanın tamamen yanmasına yol açtı. Kırsal Karahıdır Mahallesi sakinleri, alevlere sadece birkaç metre kala kurtulmanın etkilerini hala yaşıyor.

Dayanışma ile Kurtulma Çabaları

Yangın sonrası, soğutma faaliyetleri devam ederken, tedbiren boşaltılan Karahıdır Mahallesi sakinleri, yaşadıkları korku dolu anları unutamıyor. Yangın anında, mahallelerine yaklaşan alevlerin durdurulması için gerçekleştirilen müdahaleler ve güçlü dayanışma, mahalle sakinlerinin hayatta kalmalarına yardımcı oldu.

Mahalle Muhtarı'ndan Duygusal Açıklama

Karahıdır Mahallesi Muhtarı Erol Karakaş, devletin tüm birimlerinin seferber olduğu yangında mahalleye ulaşan alevlerin engellenmesini sağladığını açıkladı. Karakaş, yaşanan anları şu sözlerle anlattı:

"Alevlerin geldiği gün can pazarı yaşadık. Devletimizden, vatandaşlarımızdan ve tüm belediyelerimizden destek oldukları için teşekkür ederim. Ormanlarımızın yeniden yeşertilmesini istiyoruz."

Mahalle Sakinlerinden Anlamlı İfadeler

Mahalle sakinlerinden Ali Yaşar Bezgin, yangın anında sulama tankerleriyle ekiplerin destek verdiğini belirterek, "Büyük bir çabayla alevlerin yerleşim yerine sıçramasını engelledik. Ancak ormanımızın kaybı bizi derinden üzüyor," dedi.

Bezgin, bölgenin eski haline dönmesi için mahalleli olarak mücadele edeceklerini ifade ederek, "Heyelan ve sel riskine karşı önlemler alınması şart. Bir an önce yeşermesi için seferberlik çağrısında bulunuyoruz," şeklinde konuştu.

Gelecek İçin Umutlu Bekleyiş

Mahalle halkından Ali Kiraz, yangın söndürme çalışmalarına ilk andan itibaren katkı sağladıklarını vurgulayarak, "İnanılmaz bir dayanışma ile yangının evlere gelmesi engellendi. Bu felaketi hep beraber yaşadık. Tekrar eski günlere dönebilmek bizim için mutluluk olur," dedi.

Bölge halkı, uğradıkları felaketten sonra derin yaraların bir an önce sarılmasını bekliyor ve yeşil günlere dönüş umuduyla dolup taşıyor.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan yangında, çevresindeki orman tamamen yanan ve alevlere sadece birkaç metre kala kurtulan kırsal Karahıdır Mahallesi'nin sakinleri, bölgenin yeniden eski görünümüne kavuşacağına inanıyor. Dayanışma içinde yapılan müdahalelerle alevler arasında kalmaktan son anda kurtulan kırsal Karahıdır Mahallesi'nin dronla çekilen görüntüleri felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında çıkan yangında, çevresindeki orman tamamen yanan ve alevlere sadece birkaç metre kala kurtulan kırsal Karahıdır Mahallesi'nin sakinleri, bölgenin yeniden eski görünümüne kavuşacağına inanıyor. Dayanışma içinde yapılan müdahalelerle alevler arasında kalmaktan son anda kurtulan kırsal Karahıdır Mahallesi'nin dronla çekilen görüntüleri felaketin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.