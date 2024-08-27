Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa İznik'te Yangın Alarmı

Bursa'nın İznik ilçesinde, kırsal

Mecidiye Mahallesi'nde Orman Yangını

Bugün sabah saatlerinde, Mecidiye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği bölgeden yükselen dumanlar, ilçe merkezinden de belirgin bir şekilde görülmeye başladı.

Yangınla Mücadele Ekipleri Görev Başında

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangın alanına hızla sevk edildi. Hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Yangının sebebi ve büyüklüğü hakkında henüz kesin bir bilgi elde edilemedi fakat ekiplerin hızlı müdahalesi umut veriyor.

Yerel halk, söndürme çalışmalarını ve dumanları takip ediyor. Yangının söndürülmesi için gerekli tüm önlemler alınmakta.

Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.