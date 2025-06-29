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Bursa'da Oto Tamirhanesinde Yangın, Hasar Oluştu

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir oto tamirhanesinde çıkan yangın, üst katlara sıçrayarak hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 01:04
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 01:04
Bursa'da Oto Tamirhanesinde Yangın, Hasar Oluştu

Bursa'da Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Küplüpınar Mahallesi, 8. Fırın Sokak'ta bulunan bir oto tamirhanesinde yangın çıktı. Olay, iki katlı binanın giriş katındaki tamirhane bölümünden başladı ve üst katlara sıçradı.

Yangının Söz Konusu Olduğu Gelişmeler

Yangın ihbarı üzerine, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangının sebebi ve maddi hasarın boyutu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili detayların araştırıldığı bildirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı binanın alt katındaki oto tamirhanesinde başlayan yangın...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı binanın alt katındaki oto tamirhanesinde başlayan yangın söndürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı binanın alt katındaki oto tamirhanesinde başlayan yangın...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 katlı binanın alt katındaki oto tamirhanesinde başlayan yangın söndürüldü.

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