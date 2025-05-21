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Bursa'da Otobüs Terminalinde Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 19:18
Bursa'da Otobüs Terminalinde Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bursa'da Silahlı Kavga Yaşandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, şehirlerarası otobüs terminalinde iki şoför arasında çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, şoför E.Y. (54) ile kendisine küfrettiği iddia edilen şoför T.B. (63) arasında yaşanan tartışma ile başladı. İki şoför arasındaki gerginlik, kısa sürede kavga boyutuna ulaştı.

Kavga sırasında E.Y., T.B.'yi silahla yaraladı. Olayın ardından durumun ciddiyeti üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

T.B., Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, E.Y.'yi gözaltına aldı.

Olay, ortada kalan tüm vatandaşlar arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi adına gerekli önlemleri alacaklarını açıkladı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki şoför arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki şoför arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki şoför arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki şoför arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

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