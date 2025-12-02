Bursa'da Otobüslerde Kapı Kamerasıyla Güvenlik Artıyor

BURULAŞ, şehir içi otobüslerde kapı kameraları uygulamasını başlatarak kapı çevresindeki kör noktaları kaldırdı; yolcu güvenliği ve konforu artırıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:09
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:09
BURULAŞ, kapı çevresindeki kör noktaları ortadan kaldıran yeni uygulamayı devreye aldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, şehir içi otobüs filosundaki mevcut kamera sistemini güçlendirerek ulaşım güvenliğinde yeni bir adım attı. Bu kapsamda, kapı çevresindeki kör noktaları ortadan kaldırmak amacıyla kapı kamerası uygulaması hayata geçirildi.

Bursa genelinde toplu taşıma hizmetlerinin güvenliğini ve konforunu kesintisiz yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, günlük hizmet veren araçlarda ilave kameralar konumlandırdı. Her gün toplu taşıma araçlarında yüz binlerce vatandaşı taşıyan BURULAŞ, mevcut güvenlik donanımına bu yeni sistemi ekleyerek sürücülerin görüş alanını genişletti.

Yeni kamera sistemi sayesinde özellikle yolcu iniş-biniş süreçlerinde ortaya çıkabilecek kör noktalar ortadan kalktı. Sürücüler, kapı çevresindeki hareketleri daha net takip ederken, kapı arasında sıkışma riski önemli ölçüde azaldı. Ayrıca çocuklar, yaşlılar ve engelli bireyler gibi hassas yolcu gruplarının güvenli ve konforlu hareketleri etkin biçimde izlenebiliyor.

