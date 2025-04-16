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Bursa'da Otomobil Duvara Çarptı: Sürücü Yaralandı

İnegöl'de otomobilin iş yerinin duvarına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 15:28
Bursa'da Otomobil Duvara Çarptı: Sürücü Yaralandı

Bursa İnegöl'de Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan korkutucu bir kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Osman G. yönetimindeki 16 EHZ 27 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Alanyurt Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir halı yıkama dükkanının giriş duvarına çarptı.

Sürücü Kurtarıldı

Olay sonucunda araç içinde sıkışan Osman G., hızlı bir şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerası görüntüleri, kazanın ne kadar hızlı gerçekleştiğini gözler önüne sererek, izleyenlerde büyük bir şaşkınlık yarattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil, iş yerinin duvarına çarptı. Olay yerine polis ekipleri...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil, iş yerinin duvarına çarptı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil, iş yerinin duvarına çarptı. Olay yerine polis ekipleri...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil, iş yerinin duvarına çarptı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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