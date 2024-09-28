Bursa'da Otomobil Kazası: İki Yaralı

Bursa'da Kaza: İki Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 11 Eylül Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Olayın Gelişimi

Bulgaristan plakalı otomobil, Kemal Ö. tarafından sürülüyordu. Araç, refüjdeki reklam panosuna çarparak ağaçlara çarptı ve devrildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, karşı şeride devrilirken sürücü Kemal Ö. ve yanında bulunan Mustafa P. yaralandı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine hemen bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti.

Yaralıların Kurtarılması

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından otomobil, çekici aracılığıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Bursa'da otomobilin refüjdeki reklam panosuyla ağaçlara çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da otomobilin refüjdeki reklam panosuyla ağaçlara çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.