Bursa'da Park Denetimi Sırasında Polis Memuruna Otomobil Çarptı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, park denetimi sırasında talihsiz bir olay meydana geldi. Nalbantaoğlu Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde park uygulaması gerçekleştiren trafik polisi M.K., bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Y.E. yönetimindeki 34 PD 0513 plakalı otomobil, sağ şeritten sol şeride geçerken, M.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memuru, bariyerlerin arkasına savrularak yaralandı.

Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, M.K.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kontrollerde, polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park denetimi sırasında bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park denetimi sırasında bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.