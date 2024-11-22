Bursa'da Park Halindeki Üç Araca Çarpan Sürücü Kaçtı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, park halindeki üç otomobile çarparak hasara neden olan bir otomobilin sürücüsü, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Olay, Emek Adnan Menderes Mahallesi Yakup Aktaş Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halinde bulunan üç araca çarptı.

Kaza sonrasında sürücü, otomobili olay yerinde bırakıp kaçarken, etraftaki gürültü seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın olduğu noktada inceleme yaparken, çarpan otomobilin içinde birden fazla alkol şişesi bulundu. Ekipler, olayın ardından kaçarak izini kaybettiren sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, park halindeki üç otomobile çarparak zarar veren otomobilin sürücüsü, aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, park halindeki üç otomobile çarparak zarar veren otomobilin sürücüsü, aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.