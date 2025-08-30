Bursa'da parkta 2 çocuğu darbeden şüpheli Yusuf K. gözaltında

Olay güvenlik kamerasınca görüntülendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bir parkta, Yusuf K. (53), oyun oynayan 8 yaşındaki Ömer E. ile 6 yaşındaki Ömer E.I'yı, henüz bilinmeyen bir nedenle darbetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan iki çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ömer E.'nin sol omzunda kırık olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Yusuf K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay anına ilişkin görüntüler, parktaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.