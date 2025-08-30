Bursa'da parkta 2 çocuğu darbeden şüpheli Yusuf K. gözaltında
Olay güvenlik kamerasınca görüntülendi
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bir parkta, Yusuf K. (53), oyun oynayan 8 yaşındaki Ömer E. ile 6 yaşındaki Ömer E.I'yı, henüz bilinmeyen bir nedenle darbetti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan iki çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ömer E.'nin sol omzunda kırık olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan Yusuf K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olay anına ilişkin görüntüler, parktaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.