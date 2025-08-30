DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.466.991,21 -0,98%

Bursa'da parkta 2 çocuğu darbeden şüpheli Yusuf K. gözaltında

Bursa Yıldırım'da parkta 8 yaşındaki Ömer E. ve 6 yaşındaki Ömer E.I'yı darbeden şüpheli Yusuf K. (53) gözaltına alındı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:31
Bursa'da parkta 2 çocuğu darbeden şüpheli Yusuf K. gözaltında

Bursa'da parkta 2 çocuğu darbeden şüpheli Yusuf K. gözaltında

Olay güvenlik kamerasınca görüntülendi

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde bir parkta, Yusuf K. (53), oyun oynayan 8 yaşındaki Ömer E. ile 6 yaşındaki Ömer E.I'yı, henüz bilinmeyen bir nedenle darbetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan iki çocuk ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ömer E.'nin sol omzunda kırık olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Yusuf K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay anına ilişkin görüntüler, parktaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı
2
Küresel Kararlılık Filosu Gazze'ye: "Geç geliyoruz ama asla pes etmeyeceğiz"
3
Hakkari'de Tır ile Pikap Çarpıştı: 4 Ölü, 1 Yaralı
4
Giresun Dereli'de Restoran Yangını: Sosyal Tesis Kullanılamaz Hale Geldi
5
UNRWA: Gazze’de 660 bin çocuk üçüncü yıldır okula gidemiyor
6
Erdoğan: Kahraman Ordumuzu Yıpratmaya Çalışanlar Karşılarında Bizi Bulacak
7
Batı Afrika'da Göçmen Teknesi Alabora Oldu: En Az 70 Ölü

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta