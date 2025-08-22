DOLAR
Bursa'da Pompalı Tüfekle Yaralama: Zanlı O.Y. Yakalandı

Bursa Osmangazi'de Uğurlu Çocuk Parkı'ndaki tartışmada Mert Y., pompalı tüfekle bacağından yaralandı; zanlı O.Y. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:25
Olayın ayrıntıları

Sırameşeler Mahallesi 10. Uğur Sokak'taki Uğurlu Çocuk Parkı'nda oturan Mert Y. ile O.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından O.Y., yanında bulundurduğu pompalı tüfek ile Mert Y.'yi bacağından yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Mert Y., ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar sonucu şüpheli O.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinin alınmak üzere aynı birime götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

