Bursa'da Ruhsatsız Yufka ve Lavaş Üretimi Mühürlendi

Bursa'da Ruhsatsız Gıda Üretimi Engellendi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ruhsatsız yufka ve lavaş üretimi yapan bir iş yeri, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Soğanlı Mahallesi'ndeki bir işletmeye yönelik yapılan denetimde, 'merdiven altı' olarak tanımlanan gıda üretimi ihbarı üzerine harekete geçildi.

Hijyenik Olmayan Şartlarda Üretim

Zabıta ekipleri, adrese ulaştıklarında ruhsatı bulunmayan ve hijyenik olmayan şartlarda yufka ve lavaş üreten iş yerini tespit etti. Bu durum üzerine ekipler, işletmeyi mühürleyerek halk sağlığını koruma adına önemli bir adım attı.

Yetkililer, gıda üretiminde hijyenin önemine dikkat çekerek, ruhsatlı işletmelerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen yufka ve lavaş üretimi yapan iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ruhsatsız olduğu belirlenen yufka ve lavaş üretimi yapan iş yeri, zabıta ekiplerince mühürlendi.