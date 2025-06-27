Bursa'da Sahil Yolunda Yabancı Uyruklu Erkek Cesedi Bulundu

Bursa'da Şok Edici Cinayet

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sahil yolunda bir erkek cesedinin bulunmasıyla olayın detayları gün yüzüne çıktı. Yabancı uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayı, bölgede büyük bir infial yarattı.

Ceset ve İlk Müdahale

Çakırlı Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren bir grup vatandaş, yerde hareketsiz yatan bir adam görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, yerdeki kişinin Afrikan uyruklu Abdülbasir Aziz (20) olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede, Aziz'in boynundan bıçaklandığı belirlendi.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Nöbetçi savcının incelemelerinin ardından Abdülbasir Aziz'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri, maktulün çiftlikte çalıştığını ve akşam saatlerinde yine Afganistan uyruklu olan D.Ş.K. (20) ile birlikte iş yerinden çıktığını belirledi.

Zanlının Yakalanması

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, D.Ş.K. cesedin bulunduğu yere 8 kilometre mesafede, Orhangazi-İznik kara yolunda yürürken yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yabancı uyruklu bir erkek boğazı kesilmiş halde bulundu.